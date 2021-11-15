За мить після того, як водій таксі вискочив із авто, пролунав вибух.

У британському Ліверпулі в неділю біля клініки акушерства та гінекології пролунав вибух в автомобілі.

Як пише BBC, поліція назвала інцидент терористичним актом.

Вибух стався в автомобілі таксі. Водій помітив у пасажира саморобний вибуховий пристрій, заблокував двері автомобіля і встиг вискочити з авто за мить до детонації. Смертник загинув під час вибуху, а таксист отримав травми.

Мер Ліверпуля Джоан Андерсон назвала таксиста Девіда Перрі героєм за те, що він замкнув підозрюваного в автомобілі.

Після інциденту поліція заарештувала в Ліверпулі чотирьох осіб, які можуть мати відношення до теракту.

Правоохоронці поки не змогли назвати мотиви злочинця. За їхніми даними, він зупинив таксі і попросив відвезти його до цієї клініки.

Читайте такожУ Пакистані терорист-смертник напав на військову базу (фото)

Своєю чергою Daily Mail пише, що пасажир попросив таксиста відвезти його на службу до Дня пам'яті в англіканському соборі Ліверпуля, що менш ніж в милі від клініки, де зібралися 1200 військовослужбовців, ветеранів і сімей загиблих.

Імовірно, через затори і перекриті дороги до собору терорист попросив поїхати в центр міста, а проїжджаючи повз клініку попросив зупинитися біля неї. Водій помітив, що до одягу пасажира прикріплені якісь лампочки, що виглядало підозріло, встиг вийти з авто, заблокувавши смертника всередині.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Британії вбили депутата-консерватора сера Девіда Емесса під час зустрічі з виборцями, кілька разів смертельно поранивши ножем. Правоохоронці заявили, що існує потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій