Офіційний представник охорони здоров'я повідомив про 33 вбитих і 73 поранених.

Під час п'ятничної молитви в шиїтській мечеті в місті Кандагар на півдні Афганістану стався потужний вибух, в результаті якого загинули не менше 33 і поранені 73 людини.

Це вже другий за тиждень масовий напад на вірян, передає Reuters.

Як повідомив агентству Reuters місцевий репортер в Кандагарі, очевидці описали трьох терористів-смертників, один з яких підірвав себе біля входу в мечеть, а двоє інших підірвали свої пристрої всередині будівлі.

На фотографіях і відеозаписах з мобільних телефонів, розміщених журналістами в соціальних мережах, видно, що на підлозі мечеті Імама Баргяха багато людей, очевидно, мертвих або серйозно поранених.

Читайте такожЕкс-президента США госпіталізували з сепсисом (відео)Офіційний представник охорони здоров'я повідомив про 33 вбитих і 73 поранених, при цьому, за його словами, остаточні цифри можуть бути вищими.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

На місце прибув спецназ талібів для забезпечення безпеки, до жителів звернулися із закликом здати кров для поранених.

Вибух стався всього через кілька днів після вибуху 8 жовтня в мечеті в північному місті Кундуз, загальна кількість загиблих в результаті якого оцінюється в 80 осіб.

Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #kandahar#afghanistan#Talibanpic.twitter.com/pJKB3X94kD — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) October 15, 2021

Раніше повідомлялося, що терористичний рух "Талібан" відмовився співпрацювати з США для "стримування екстремістських угруповань", у тому числі "Ісламської держави" в Афганістані.

Захоплення влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

18 вересня "Талібан" закрив Міністерство у справах жінок і замінив його департаментом, який в минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

3 жовтня біля мечеті в Кабулі прогримів вибух, загинули люди. Вже 5 жовтня таліби заявили про знищення осередку "Ісламської держави".

Автор: Катерина Гірник