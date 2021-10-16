На місці убивства затримали 35-річного громадянина Британії сомалійського походження.

Вбивство депутата-консерватора сера Девіда Емесса розглядається лондонською поліцією як терористичний акт. Парламентаря під час зустрічі з виборцями кілька разів смертельно поранили ножем.

Про це повідомляє BBC.

Правоохоронці заявили, що існує потенційний зв’язок з ісламістським екстремізмом. Відомо про одного підозрюваного – 25-річного британця, якого затримали одразу після вчинення злочину.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон і лідер лейбористів сер Кейр Стармер разом поклали квіти на місце загибелі Емесса. Низка міністрів Британії висловили родині покійного парламентаря співчуття.

Читайте такожУ Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал ТихановськоїПоліція проводить обшуки за двома адресами у рамках відкритої справи Емесса. При цьому не виключають, що 25-річний затриманий діяв наодинці.

За даними джерел телеканалу, затриманий є громадянином Британії, але "має сомалійське коріння".

Вбивство Девіда Емесса: що відомо

69-річний сер Девід проводив зустріч зі своїми виборцями у методистській церкві округа Саутенд-Вест, щоб обговорити актуальні проблеми, коли на нього напав невідомий з ножем.

Політик помер від отриманих травм у лікарні.

Сер Девід був членом парламенту з 1983 року; одружений, мав 5 дітей. Він – другий чинний депутат, убитий за останні 5 років. У 2016-му вбили члена лейбористської партії Джо Кокса.

Джонсон охарактеризував його добрим і співчутливим політиком.

Автор: Яна Ставська