У Москві загорівся склад з газовими балонами, прогриміли вибухи (відео)

Пожежу локалізували на площі в 300 квадратних метрів, боротьба з вогнем триває.

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