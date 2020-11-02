У Москві - велика пожежа / скріншот з відео

На півдні Москви загорівся склад з газовими балонами, очевидці зняли на камеру кілька вибухів.

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Як повідомляє Mash, рятувальники присвоїли пожежі другий ранг складності, полум'я охопило будівельні конструкції.

Пожежу локалізували на площі в 300 квадратних метрів. Згоріли ємності з газом і 2 склади, триває гасіння.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

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Автор: Дмитро Захаров