У Москві - велика пожежа / скріншот з відео
На півдні Москви загорівся склад з газовими балонами, очевидці зняли на камеру кілька вибухів.
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Як повідомляє Mash, рятувальники присвоїли пожежі другий ранг складності, полум'я охопило будівельні конструкції.
Пожежу локалізували на площі в 300 квадратних метрів. Згоріли ємності з газом і 2 склади, триває гасіння.
Інформації про постраждалих поки не надходило.
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