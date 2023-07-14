Глава МЗС України запевняє, що в України і Британії усе нормально у відносинах, і що усі рішення продовжують ухвалюватися так, як треба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що заява міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про недостатню вдячність українців за надану допомогу - це прикре непорозуміння.

"Я думаю, що це було прикре непорозуміння з боку британського міністра. Власне, прем'єр-міністр Британії сам спростував свого міністра і публічно сказав, що він цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах. Ні в кого немає підстав звинувачувати нас у якийсь невдячності", - зазначив Кулеба в ефірі інформаційного марафону.

"Але правда полягає у тому, що, вибачте, у нас війна! І коли мене запитують часто колеги, міністри і іноземні журналісти: а чи достатньо вам передали зброї? Кажу: зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу: дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба - зброї недостатньо", - наголосив Кулеба.

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Міністр додав, що це нормальна чесна позиція, яка відповідає реальності. "Насправді я не відчуваю сентименти, що хтось не цінує нашу вдячність, чи ми якось недостатньо дякуємо", - сказав Кулеба.

"Чому я вважаю, що це непорозуміння? Ми ж сиділи поруч, президент України поруч з прем'єр-міністром Британії... Я сидів з Олексієм Резніковим, поруч сиділи мій британський колега Джеймс Клеверлі і Бен Воллес, і прямо там у залі Олексій з Воллесом домовився про одне важливе рішення по зброї. Насправді усе нормально", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що усі рішення з Британією продовжують ухвалюватися так, як треба.

Скандальна заява Воллеса про Україну

Як повідомляв УНІАН, 12 липня міністр оборони Великої Британії закликав владу України знайти трохи подяки Заходу за надану допомогу.

Коментуючи різку заяву президента України Володимира Зеленського щодо НАТО, Воллес сказав, що Британія "не Amazon".

Президент був здивований цією заявою, він підкреслив що Україна завжди вдячна своїм партнерам за допомогу.

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