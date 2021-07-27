Крім танка в підвалі у чоловіка також були зенітна зброя і торпеда.

У Німеччині почався судовий процес над над 84-річним чоловіком через те, що він зберігав у своєму підвалі танк "Пантера" часів Другої світової війни, зенітну зброю і торпеду.

На суді в місті Кіль, недалеко від Гамбурга, юристи намагалися визначити, чи є військова колекція чоловіка порушенням закону Німеччини про контроль над військовою зброєю. Закон регулює виробництво, продаж і транспортування військової зброї.

У справі пройде ще одне слухання, а рішення суду очікується в наступному місяці.

Прокурори та адвокати обговорюють можливі покарання для літнього чоловіка, включаючи умовний вирок і штраф до 500 тис. євро.

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Захист чоловіка стверджує, що багато видів зброї не працюють, а танк був куплений в якості металобрухту. Вони розглядають можливість зниження штрафу до 50 тис. євро. Тим часом, прокуратура припустила, що частина зброї і боєприпасів все ще може бути використана. Підсудний також повинен знайти нові місця зберігання для цих предметів.

За словами його адвоката, в придбанні танка "Пантера" зацікавлений музей США. Історики стверджують, що цей танк був найефективнішим на озброєнні Німеччини в роки Другої світової війни.

Адвокат також повідомив, що низка німецьких колекціонерів звернулися до підсудного з приводу інших озброєнь, у тому числі автоматів і пістолетів, передає 112ua.tv з посиланням на BBC.

У липні 2015 року 20 солдатам знадобилося майже дев'ять годин, щоб витягти танк "Пантера" без гусениць з житлового будинку в місті Хайкендорф і помістити його на низькорамний навантажувач для транспортування. Місцева влада знала про вміст підвалу пенсіонера від колег у Берліні, які раніше обшукували будинок у пошуках вкрадених нацистських раритетів.

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Автор: Ірина Погоріла