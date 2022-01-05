Під час пожежі ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди.

Пожежу в парламентському комплексі Південно-Африканської Республіки, яка спалахнула вранці в неділю, 2 січня, повністю загасили.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під час пожежі ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди. Повністю зруйнована зала Національної Асамблеї, де засідає парламент і де президент країни щороку виступає зі зверненням до нації. Інші частини комплексу також сильно пошкоджені полум'ям, димом та водою.

Читайте такожВеличезний стовп чорного диму: у Казахстані згоріла новорічна ялинка (фоторепортаж, відео)Сильно постраждав також і історичний будинок парламенту, збудований у 1884 році. Тут зберігалося близько 4000 одиниць культурної спадщини Південної Африки, включно з рідкісними книгами та витворами мистецтва, які датуються XVII століттям.

49-річний чоловік, затриманий у будівлі близько 6 години ранку 2 січня, постав перед судом і взятий під варту. Його звинувачують у крадіжці зі зломом, підпалі, крадіжці ноутбуків депутатів, документів та посуду.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Кейптауні в результаті сильної пожежі обвалився дах парламенту ПАР. Пожежа почалася близько 5-ої години ранку.

За словами правоохоронців, підозрюваний у підпалі 49-річний чоловік потрапив до парламенту через вікно в одному з офісів.

Вас також можуть зацікавити новини: