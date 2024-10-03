За словами Сабріни Сінгх, "ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала питання щодо допомоги союзників у відбиті повітряних атак проти України та Ізраїлю.

За її словами, "ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою".

"Президент (Байден, - ред.) на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Вони дуже успішно застосовують засоби протиповітряної оборони та інші можливості для того, щоб продовжувати відвойовувати свою територію", - заявила вона, передає Суспільне.

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Вона стверджує, що Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не відправляють військових в Україні, та при цьому США підтримують її в зусиллях повернути свою територію.

Відповідаючи на запитання щодо можливості бити по повітряних цілях з польської чи румунської території, Сінгх заявила:

"Це означало би, що ми втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми продовжуватимемо надавати їм необхідну для цього підтримку".

Можливість збиття повітряних цілею союзниками

У випадку порушення російськими безпілотниками чи ракетами повітряного простору країн-членів НАТО рішення про їх збиття приймають національні органи влади. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Рютте також підкреслив, що союзники по Альянсу продовжать консультуватися щодо цієї ситуації.

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