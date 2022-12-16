Майбутні спільні навчання, які почнуться в січні 2023 року, будуть проводитися командуванням 7-ї армії США на полігонах в Німеччині.

США розширять програми бойової підготовки Збройних сил України (ЗСУ). Вони включатимуть "спільні маневри та загальновійськові операції, з акцентом на навчання на спецобладнанні, яке вже надається українцям".

Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони США бригадний генерал ВПС Пет Райдер, передає Голос Америки. Він зазначив, що сумісні загальновійськові навчання є наступним кроком союзників України у вдосконаленні бойової підготовки ЗСУ, розпочатої в 2014 році з метою нарощування їх потенціалу.

"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, США будуть продовжувати тісно співпрацювати з нашими союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості і допомогу, включаючи навчання", - прокоментував Райдер.

Майбутні спільні навчання, які почнуться в січні 2023 року, будуть проводитися командуванням 7-ї армії США на американських полігонах в Німеччині. Навчання нових українських підрозділів, як зазначив Райдер, включатиме стрільби та відпрацювання злагодження підрозділів на рівні взводу, роти та батальйону. Кульмінацією стануть навчання з використанням сучасної техніки і зброї.

Він пояснив, що хоча увага Пентагону приділялася в основному техніці і зброї для України, "навчання були і залишаються необхідними, щоб в України були кваліфіковані сили для посилення самооборони".

Видання уточнило, що навчання під егідою США явлются доповненням індивідуальних, колективних і спецтренінгів для українських військових, які проводяться Великобританією.

При цьому прес-секретар Пентагону, говорячи про тактику ведення війни російськими військовими, зазначив, що "швидкість застосування ними артилерії була надзвичайно високою. Таким чином, це поставило їх у ситуацію, коли новіші боєприпаси тепер на межі вичерпання. Це змусило росіян використовувати в деяких випадках "зіпсовані боєприпаси і зі старих запасів".

За оцінкою Пентагону, у Росії дійсно є великі запаси прострочених артилерійських боєприпасів. Однак проблема полягає в тому, що використовуючи старі боєприпаси росіяни не отримують необхідної ефективності від їх застосування.

Крім того, представник Пентагону підкреслив, що США допомагають Україні, залишаючись поза конфліктом.

"США не воюють з Росією, і ми не прагнемо до конфлікту. Ми зосереджені на наданні Україні допомоги в галузі безпеки, необхідної їй для самозахисту. Ми говорили про це до того, як Росія вирішила вторгнутися, і ми будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - додав прес-секретар Пентагону.

Він зазначив, що незважаючи на російську пропаганду, яка зображує з Росії жертву, важливо пам'ятати, що вона є агресором. Райдер заявив, що при бажанні РФ могла б знизити напруженість, вивівши свої сили з України, рятуючи тим самим незліченну кількість невинних життів, але очевидно, вона вирішила подвоїти військові зусилля.

Допомога США Україні

З 2014 року США виділили Україні $22 млрд на допомогу в забезпеченні безпеки і $19,3 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

13 грудня стало відомо, що Україна очікує допомоги від США у розмірі $38 млрд. цей пакет допомоги може бути прийнятий до кінця грудня.

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