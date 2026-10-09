У Перу мером одного з міст став Гітлер Муссоліні

У політиці Перу вже були кандидати на ім’я Гітлер.

Жителі перуанського містечка Керопалька обрали нового мера, попри незвичне ім’я кандидата - перемогу здобув Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес. Як пише Politico, кандидат від лівоцентристської партії "Агора Насіон" набрав 34% голосів. За даними місцевих ЗМІ, трійку лідерів розділили лише 42 голоси.

У біографічній анкеті Сімеона, опублікованій на сайті виборчих органів Перу, майже немає інформації про нього, зокрема й про походження його імені. Зазначено лише, що він керує інвестиційною групою Simeon Sac Investment Group.

У політиці Перу вже були кандидати на ім’я Гітлер. У 2018 році в окрузі Юнгар на виборах мера Гітлер Гесклін Альба Санчес переміг Леніна Володимира Родрігеса Вальверде.

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"Я – хороший Гітлер", – заявляв Альба журналістам під час передвиборчої кампанії, повідомляли ЗМІ.

Ще один політик із таким ім’ям – Адольф Гітлер Уунона з Намібії – минулого року вп’яте поспіль переміг на місцевих виборах. В інтерв’ю BBC він пояснював, що в дитинстві вважав своє ім’я цілком звичайним.

"Коли я був дитиною, я сприймав це як абсолютно нормальне ім’я", – сказав він.

Інші цікаві новини про імена

Нагадаємо, у Польщі визначили наймасовіше жіноче ім'я, яке наразі носить понад мільйон громадянок. Йшлося про ім'я Анна, яке походить з івриту - від слова "Ханна", а перекладається як "милість" або "доброзичливість". За підрахунками на початок 2025 року, це ім'я офіційно зареєстроване у 1 068 330 мешканок країни. За словами фахівців, це одне з найдавніших жіночих імен, яке знають у багатьох культурах і мовах. Польщею воно розійшлося ще в XIII столітті.

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