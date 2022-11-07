Зміни внесуть, щоб адаптувати закон до сучасних реалій.

У Польщі анонсували зміни до спеціального закону про допомогу українським біженцям. Правки мають бути внесені до Сейму Польщі наприкінці листопада 2022 року.

Як заявив в інтерв'ю RMF24 заступник глави МВС Польщі Павел Шефернакер, за чинними правилами, українські біженці, які перебувають у Польщі більше дев'яти місяців, повинні подати заяву на продовження терміну дії посвідки на проживання. Він зазначив, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації хоче змінити цю норму і дозволити "автоматичне" продовження терміну перебування на території Польщі.

"Створюючи на початку березня закон про агресію Росії проти України, ми до кінця не знали, наскільки велика група людей до нас прибуде, наскільки велика група людей візьметься у нас працювати. Адже самі біженці говорили, що приїжджають сюди ненадовго", – наголосив Шефернакер.

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За словами заступника глави МВС Польщі, зміни необхідні для того, щоб адаптувати закон до сучасних реалій.

Водночас міністерство планує запровадити з січня 2023 року плату за перебування біженців у місцях колективного розміщення. До них відносяться різного роду центри, хостели, гостьові будинки тощо.

Зазначається, що з нового року ті, хто може утримувати себе і свою сім'ю, повинні будуть покривати половину своїх витрат на проживання. Для початку доведеться заплатити за три місяці. Якщо після закінчення цього терміну люди не знайдуть роботу і не зможуть орендувати житло і покинути центр, вони повинні будуть сплатити 100% таких витрат.

Уряд Польщі також хоче заморозити соціальні виплати для людей, які не перебувають у Польщі на щоденній основі.

"Ми хочемо, щоб пільги отримували люди, які дійсно тут живуть, працюють і функціонують в нашому суспільстві. Якщо така людина виїжджає з нашої країни і через деякий час повертається, то в процедурі відповідного відомства буде з'ясовано, чи дійсно вона перебувала в Польщі більш тривалий період часу, або на даний момент центр його життя фактично знаходиться в Україні", – додав Шефернакер.

Війна в Україні: роль Польщі

З початку війни Росії проти України Польща прийняла сотні тисяч українських біженців. Крім того, Польща надає Україні військову та гуманітарну допомогу.

26 жовтня 2022 року Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. За резолюцію проголосували всі присутні сенатори.

Крім того, Польща допоможе Україні у відновленні пошкоджених аеропортів, а також з розширенням залізничного сполучення. Крім залізничного сполучення Варшава–Київ через Ягодин, Польща хоче запропонувати новий маршрут, який з'єднає багато польських і українських міст.

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