Польська сторона хоче запропонувати новий маршрут, який з'єднає багато польських та українських міст.

Польща допоможе Україні у відновленні пошкоджених аеропортів, а також з розширенням залізничного сполучення.

Про це йшлося під час розмови заступника міністра фондів та регіональної політики Польщі Марціна Горали з послом України Василем Зваричем, повідомляє міністерство фондів і регіональної політики Польщі.

Зазначається, що сторони обговорили поглиблення співпраці в реалізації проекту швидкісної залізниці між двома країнами та про пов’язаний з цим перегляд транс'європейської транспортної мережі TEN-T.

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Окрім залізничного сполучення Варшава – Київ через Ягодин, Польща хоче запропонувати новий маршрут, який з’єднає багато польських та українських міст.

Зокрема, компанія "Центральний комунікаційний порт" Польщі планує прокласти залізничне сполучення Люблін – Замосць – Белжец до кордону.

"Такий маршрут з українського боку кордону можна протягнути через Раву-Руську до Львова і Києва. А в майбутньому — від Карпат до чорноморських портів в Україні та Румунії", – пояснив польський урядовець.

Співробітництво України та Польщі

З початком повномасштабної війни відносини між Україною та Польщею стали ще ближче та потужніше. Варшава стала відданим союзником України, який підтримує санкції проти РФ та надає військову й фінансову допомогу.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада Польщі пообіцяла Україні підтримувати її до кінця війни.

Як повідомляв УНІАН, Польща вже надала Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда). Водночас вартість переданої зброї становить близько 7 мільярдів злотих (€1,47 мільярда).

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