Відмова у виплаті допомоги пов'язана з порушенням українцями умов перебування в країні.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну 80 тисяч українців у Польща позбулися права на отримання грошових допомог.

Про це повідомляє prawo.pl.

Відмова у виплаті допомоги біженцям з України пов'язана з порушенням останніми умов перебування в країні.

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Біженцям з України, які виїхали з Польщі більш ніж на 30 днів, масово скасовують виплати за програмою програм "500+" або "Сімейний капітал опікунський".

На підставі даних прикордонної служби здійснюється перевірка осіб, які виїжджають з Польщі більш ніж на місяць. Такі біженці втрачають право на отримання виплат.

Після моніторингу понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат внаслідок тривалого виїзду з Польщі.

Підставою для призупинення виплат допомоги громадянам України є:

Дані з реєстру прикордонної служби.

Інформація від самих одержувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати.

Інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі більш ніж на 30 днів.

Виклик громадян України в ZUS для надання доказів, що підтверджують проживання в Польщі (мають з'явитися протягом 3-х днів).

Українські біженці в Європі - що відомо

Після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для приймання біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила приймання та надання захисту українським біженцям.

Станом на 2 жовтня 2022 року кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона осіб.

Польща з 1 січня 2023 року скорочує доплату за житло для українських біженців.

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