Підготовка до зустрічі Путіна і Байдена ще не почалася, але сигнал від США отриманий і буде розглянутbq.

Зустріч Президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів.

Про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков, передає ТАСС.

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За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.

"... але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо ухвалювати рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.

Він також підкреслив, що в якості можливого терміну зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". При цьому він не став називати ці дати.

Зустріч Путіна і Байдена: що кажуть

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Автор: Вікторія Гордієнко