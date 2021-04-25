Зустріч Президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів.
Про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков, передає ТАСС.
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За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.
"... але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо ухвалювати рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.
Він також підкреслив, що в якості можливого терміну зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". При цьому він не став називати ці дати.
Зустріч Путіна і Байдена: що кажуть
- Путін і Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував президенту Путіну провести особисту зустріч цього літа. Така зустріч може відбутися в одній з європейських країн.
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