У мережі з'явилося відео, на яких зображений момент вибуху в будинку.

Жертвою вибуху газу в житловому будинку у місті Ногінськ Московської області РФ стали щонайменше дві людини, число постраждалих зросло до 8.

Про це повідомляє Mash, посилаючись на Слідком РФ.

Відомо, що постраждалі – дві дівчинки (5 і 10 років), чотири жінки у віці від 44 до 80 років, а також двоє чоловіків 40 і 60 років. Рятувальники продовжують розбирати завали.

За однією з версій, причиною вибуху могло стати використання газу для опалення квартири. Зазначається, що центральне опалення в будинку вночі не працювало, і жителі могли включити для зігріву газову плиту. Вогонь згас, приміщення наповнилося газом, що в підсумку і могло призвести до вибуху.

У мережі тим часом з'явилося відео, на яких зображений момент вибуху в будинку.

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Раніше повідомлялося, що в місті Ногінськ Московської області РФ стався вибух газу в багатоповерховому житловому будинку. Обвалено кілька поверхів і низка квартир. З під завалів дістали двох дітей.

В липні повідомлялося про вибух на одному з найбільших хімічних заводів Півдня Росії "Комбінат Каменський" (Каменськ-Шахтинський, Ростовська область), який пов'язаний з виробництвом боєприпасів.

Автор: Дмитро Захаров