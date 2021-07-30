Внаслідок пожежі семеро осіб потрапили до лікарні з опіками тіла.

На одному з найбільших хімічних заводів півдня Росії "Комбінат Каменський" (Каменськ-Шахтинський, Ростовська область), який пов'язаний з виробництвом боєприпасів, стався вибух з подальшим загорянням.

Про це повідомляє ростовський портал 161.ru.

"Близько 20:00 (29 липня) в одному з цехів підприємства сталося загоряння, яке було ліквідовано в найкоротші терміни системою пожежної безпеки і пожежним розрахунком... шкідливих викидів в атмосферу не було, - зазначено в заяві підприємства.

Внаслідок пожежі семеро осіб потрапили до лікарні з опіками тіла.

Як стало відомо виданню Baza, у шістьох госпіталізованих до місцевої лікарні виявлено 100 відсотків хімічних опіків тіла, у ще одного потерпілого - 80 відсотків.

За інформацією джерела 161.ru в органах влади, співробітники підприємства отримали опіки після вибуху при проведенні ремонту в цеху виробництва полімерів.

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Згідно з офіційним сайтом підприємства, "Комбінат Каменський" випускає "найважливішу хімічну продукцію для вирішення завдань державної важливості, зміцнюючи обороноздатність країни". Один з найбільших контрактів "Каменського" - постачання засекречених виробів для науково-виробничого об'єднання "Сплав" імені Ганічева, яке виробляє реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган".

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Автор: Денис Прядко