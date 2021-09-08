За попередньою інформацією, дві людини залишаються під завалами.

У місті Ногінськ Московської області РФ стався вибух газу в багатоповерховому житловому будинку. Постраждали щонайменше чотири людини.

Як повідомляє Mash, вибух обрушив кілька поверхів. Екстрені служби розбирають завали.

На цю мить вдалося врятувати чотирьох постраждалих, серед них двоє дітей.

За попередньою інформацією, ще дві людини залишаються під завалами.

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В липні повідомлялося про вибух на одному з найбільших хімічних заводів Півдня Росії "комбінат Каменський" (Каменськ-Шахтинський, Ростовська область), який пов'язаний з виробництвом боєприпасів.

Внаслідок пожежі семеро людей потрапили до лікарні з опіками тіла. У шістьох госпіталізованих до місцевої лікарні було виявлено 100 відсотків хімічних опіків тіла, у ще одного потерпілого - 80 відсотків.

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Автор: Дмитро Захаров