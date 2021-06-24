Військовий вертоліт Мі-8 розбився в полі в Гатчинському районі Ленінградської області.
Під час аварії загинули три людини, а вертоліт належав Росгвардії і здійснював тренувальний політ, повідомляє агентство ТАСС.
"О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - сказано в повідомленні.
Джерело ТАСС в екстрених службах зазначило, що озброєння на борту вертольота не було. ЗМІ повідомляють, що загинули пілот, другий пілот і бортінженер.
Пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на місце події. Очевидці в соцмережах публікують фотографії з місця аварії - на них видно стовп диму і ще один вертоліт в повітрі. На кадрах видно, що повітряне судно після падіння загорілося, корпус перетворився на купу уламків.
Пожежу, що почалася після падіння вертольота Мі-8, вдалося ліквідувати.
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