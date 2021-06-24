При катастрофі вертольота в Ленінградській області загинули три людини.

Військовий вертоліт Мі-8 розбився в полі в Гатчинському районі Ленінградської області.

Під час аварії загинули три людини, а вертоліт належав Росгвардії і здійснював тренувальний політ, повідомляє агентство ТАСС.

"О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - сказано в повідомленні.

Джерело ТАСС в екстрених службах зазначило, що озброєння на борту вертольота не було. ЗМІ повідомляють, що загинули пілот, другий пілот і бортінженер.

Пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на місце події. Очевидці в соцмережах публікують фотографії з місця аварії - на них видно стовп диму і ще один вертоліт в повітрі. На кадрах видно, що повітряне судно після падіння загорілося, корпус перетворився на купу уламків.

Пожежу, що почалася після падіння вертольота Мі-8, вдалося ліквідувати.

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Автор: Олег Давигора