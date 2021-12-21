Пожежа спалахнула в селищі Мосрентген. Вогонь охопив два поверхи казарми.

У Новій Москві сталася масштабна пожежа на території військової частини. Зокрема, горіли два поверхи казарми.

Про це повідомляє ТАСС.

За даними видання, пожежа спалахнула в селищі Мосрентген. Вогонь охопив два поверхи казарми.

Читайте такожУ РФ комунальники вийшли косити траву у -50°C (фото)"Сьомий і восьмий поверхи казарми № 2 горять відкритим полум'ям. Проведена евакуація солдатів", - зазначили рятувальники.

Площа займання склала понад 30 квадратних метрів. Епіцентром пожежі стала ліфтова шахта.

За інформацією з відкритих джерел, за адресою, де спалахнула пожежа, базується 27-а гвардійська Севастопольська мотострілецька бригада. Даних про потерпілих чи жертв нема.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ 12-річний хлопчик напав на лікаря на прохання свого батька.

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