У Новій Москві сталася масштабна пожежа на території військової частини. Зокрема, горіли два поверхи казарми.
Про це повідомляє ТАСС.
За даними видання, пожежа спалахнула в селищі Мосрентген. Вогонь охопив два поверхи казарми.
Читайте такожУ РФ комунальники вийшли косити траву у -50°C (фото)"Сьомий і восьмий поверхи казарми № 2 горять відкритим полум'ям. Проведена евакуація солдатів", - зазначили рятувальники.
Площа займання склала понад 30 квадратних метрів. Епіцентром пожежі стала ліфтова шахта.
За інформацією з відкритих джерел, за адресою, де спалахнула пожежа, базується 27-а гвардійська Севастопольська мотострілецька бригада. Даних про потерпілих чи жертв нема.
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