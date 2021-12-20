Чоловік поскандалив із завідувачем відділення, бо йому не сподобався порядок здачі медичних аналізів.

У Росії 12-річний хлопчик напав з ножем на лікаря. Дитина тричі вдарила чоловіка, потерпілого госпіталізували. Хлопчик завдав лікарю серйозні травми на прохання свого батька.

Інцидент стався 18 грудня в Іжевську, про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ по Удмуртській Республіці.

За даними слідства, чоловік звернувся на прийом в інфекційне відділення Іжевської міської лікарні у зв'язку з підвищеною температурою у його 12-річного сина. Після прийому він влаштував скандал із завідувачем відділення. Чоловіка не влаштував порядок здачі медичних аналізів.

Читайте також"Забиває палицями": у РФ чоловік" дресирував " дельфінів жорстоким побиттям (відео)Після цього він дав своєму сину "завдання". Хлопчик, на прохання свого батька, взяв ніж і відправився до завідувача. Дитина завдала потерпілому три ножових поранення в спину і живіт.

Хлопчика зупинив медичний персонал лікарні, де і стався сам інцидент. Лікаря, якого він тричі вдарив ножем, госпіталізували. Дитині призначили судово-медичну експертизу, вирішується питання про арешт його батька.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії Школярки до смерті побили пенсіонера. Вони три години знущалися з чоловіка, а поліцейським погрожували, що підірвуть будинок.

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Автор: Віолетта Орлова