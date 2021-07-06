Силовики звинуватили дипломата в спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина.

Російська ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.

Як повідомляє російський "Интерфакс", силовики звинуватили дипломата в спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина.

"Дана діяльність не сумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - йдеться в заяві російської спецслужби.

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Нагадаємо, у квітні співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка за подібним звинуваченням.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

Надалі Росія вислала Сосонюка за межі країни. Україна відповіла дзеркальними заходами.

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Автор: Дмитро Захаров