А тим часом країни цивілізованого світу продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресора.

У Мінтрансі РФ визнали, що західні санкції, накладені на країну-агресоршу через напад на Україну, зламали всю логістику в країні. У зв'язку з чим, росіяни змушені шукати вихід із ситуації, що склалася.

Про це пишуть росЗМІ, цитуючи міністра транспорту Росії Віталія Савельєва.

Ті санкції, які наклали сьогодні на РФ, практично поламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори.

В якості альтернативних торгових шляхів у РФ вже розглядають міжнародний транспортний коридор Північ-Південь (INSTC) – маршрут, що з'єднує Індію з країнами Центральної Азії, Росією і Європою через Іран.

У Росії визнали, що в найближчі роки "жити буде дуже складно"

Тільки за базовим сценарієм росіяни очікують падіння ВВП до кінця 2022 року на 8,8%.

Поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, запевняє глава російської рахункової палати. І наголошує, що поточну кризу РФ, ймовірно, ще не знала у своїй сучасній історії.

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