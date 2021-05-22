​​​​​​​Наразі точна кількість тіл у могилах встановлюється.

Тіла щонайменше 8 людей знайшли похованими у садку колишнього поліцейського в Сальвадорі. Правоохоронці припускають, що чоловік міг бути серійним маніяком, який діяв протягом 10 останніх років.

Про це пише BBC.

Читайте такожБайден назвав умову зустрічі з Кім Чен Ином і дорікнув ТрампуНаразі точна кількість тіл у могилах встановлюється. Журналісти пишуть, що вони належать, імовірно, жінкам або дівчаткам. На ексгумацію може піти місяць.

Поліція вважає, що це відкриття пояснює таємну серію вбивств, що тривала понад 10 років.

51-річний Уго Ернесто Осоріо Чавес був затриманий у місті Чалчуапа цього місяця за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної доньки. Колишній офіцер, який раніше притягався за злочини сексуального характеру, зізнався в убивстві.

Та коли бригада експертів обшукала його дім, то виявила щонайменше 7 могил з тілами, деякі з них були поховані, можливо, кілька років тому.

Правоохоронцям колишній коп розповів, що знаходив жертв у соцмережах та спокушав «американською мрією». Серед вбитих можуть бути діти віком від 2 років.

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Автор: Яна Ставська