Художник Сонг Та зняв на фото та відео близько 5 000 випадкових жінок, після чого оцінив їх і розташував, як він вважає, за ступенем привабливості.

Художня галерея в китайському Шанхаї вибачилася за виставку, в якій зображення жінок були розподілені від "найкрасивіших до найпотворніших".

Про це пише BBC.

Проект "Потворніше і потворніше" ("Uglier and Uglier"), створений художником Сонг Та, включав близько 5 000 фото і відео жінок, знятих в реальному житті в університетському містечку: художник оцінив їх і розташував за ступенем привабливості. Жінки не знали, що їх знімали.

Виставка викликала обурення в соціальних мережах, звинувачення в жінконенависництві та об'єктивації, після чого галерея OCAT Shanghai заявила про її закриття.

"Зіткнувшись із критикою, ми переглянули зміст цього твору мистецтва і пояснення художника, ми виявили, що усе це викликає неповагу до жінок, а сама зйомка проблемна з точки зору порушення авторських прав", - повідомила галерея, додавши, що вона є "музеєм, який підтримує різноманітність".

Сонг створив свій скандальний проект ще у 2013 році, і з того часу його вже кілька разів виставляли. У вступному слові до проекту художник розповідає, що знімав жінок, які проходили повз нього в університетському містечку, а потім нумерував їх залежно від того, наскільки привабливими вони йому здавалися - від найкрасивіших до найпотворніших. Зібраний матеріал автор оформив у семигодинне відео.

Читайте такожПоловина жінок з країн, що розвиваються, позбавлені права на "тілесну автономію" - ООН"Тому якщо ви хочете побачити королеву кампуса, вам потрібно йти в музей якомога раніше. Інакше із настанням сутінків це місце перетвориться на справжнє пекло", - говорив художник, маючи на увазі те, що в кінці відео він розташував, на його думку, нібито "найпотворніших" жінок.

Сонг також розповідав, що він і його команда асистентів відсортували зображених жінок за такими категоріями, як "пробачно потворні" і "непробачно потворні". На захист свого твору художник сказав, що має право "говорити правду".

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Переклад: Катерина Комолова