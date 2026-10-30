Одна з країн Європи готується обмежити рух на автомагістралях до 80 км/год: яка причина

Такий захід має допомогти заощадити паливо на тлі проблем із постачанням нафтопродуктів. Однак остаточного рішення поки немає.

Швейцарія може суттєво знизити максимально дозволену швидкість на автомагістралях – зі звичного рівня до 80 км/год. Таку можливість розглядають на випадок серйозної нестачі пального, повідомляє видання Blick.

Федеральне відомство з економічного постачання країни цієї осені подало до федеральної адміністрації пропозицію щодо такого обмеження.

У відомстві підтвердили, що цей варіант перебуває на розгляді. Там пояснили, що в разі серйозного дефіциту пального зниження швидкості доповнить використання обов'язкових резервів і дасть змогу додатково заощадити паливо.

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Водночас конкретні умови запровадження обмеження та обсяги можливої економії ще належить визначити. Наразі рішення не ухвалили, але в разі серйозної нестачі пального Федеральна рада Швейцарії може розпорядитися про зниження швидкості.

Проблеми з постачанням пального турбують швейцарську владу вже кілька тижнів. Ситуацію із забезпеченням нафтопродуктами наразі оцінюють як "дуже напружену".

У п'ятницю федеральна влада дозволила використати до 45 мільйонів літрів дизельного пального з обов'язкових резервів. Це трохи менше ніж 4% наявних запасів. Причиною стали, зокрема, затримки постачання через сильні дощі на півдні Франції.

Проблеми виникали й раніше. У вересні Швейцарії довелося розкрити резерви пального через аварію на нафтопереробному заводі в Кресс'є. Єдиний нафтопереробний завод країни тоді приблизно на два тижні зупинив роботу через технічну несправність.

На вартість пального впливають не лише ціни на нафту та невизначеність на міжнародних ринках. Важливу роль відіграють також витрати на транспортування імпортованих нафтопродуктів. Зокрема, низький рівень води в Рейні ускладнює судноплавство та здорожчує доставку пального.

Ринок пального - останні новини

Нагадаємо, нафтопереробні підприємства РФ наростили обсяги виробництва дизельного палива в жовтні після угоди Трама та Путіна. Перед цим виробництво скоротилося після українських ударів по НПЗ.

На тлі новин про угоду заступник голови російського уряду Олександр Новак заявив, що Москва готова постачати на експорт дизельне пальне в будь-якому обсязі.

Зазначалось, що три танкери, завантажені російським дизельним паливом, зараз прямують до портів США і мають прибути туди наступного тижня. Одне з суден було внесено ЄС до санкційного списку.

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