Він нібито загинув під час сутичок з групою, пов'язаною з "Аль-Каїдою".

Терористичне угруповання ІДІЛ оголосило про загибель у Сирії свого лідера Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Курайші. Він очолював екстремістську організацію з листопада минулого року.

Як повідомляє The Associated Press із посиланням на повідомлення ІДІЛ, не зазначається, коли саме було ліквідовано аль-Курайші. Екстремісти лише заявили, що він загинув у сутичках з групою, пов'язаною з "Аль-Каїдою", на північному заході Сирії.

Аль-Курайші був четвертим лідером ІДІЛ, я кого ліквідували з моменту заснування організації. Його наступником став Хафс аль-Хашемі аль-Курайші.

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Угрупування ІДІЛ

"Ісламська держава" - це сунітське терористичне угрупування радикального ісламістського спрямування. Найбільш активно терористи проявлялися у в 2013-19 роках в Іраку і Сирії. Сьогодні ІДІЛ практично знищена і загнана в підпілля.

Бойовики цієї організації обмежуються в основному партизансько-терористичними акціями, оскільки більше не здатні відкрито протистояти армійським підрозділам. Зусиллями західної коаліції в Сирії зараз триває добив ання цього угруповання.

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