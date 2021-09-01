За попередніми даними, постраждала щонайменше одна людина.

В американському місті Вінстон-Салемі невідомі влаштували стрілянину на території середньої школи Mount Tabor.

Про це повідомляє місцева поліція у своєму Twitter-акаунті.

Там повідомили, що школу закрили у зв'язку зі стріляниною.

"Ми активно розслідуємо інцидент і поділимося підтвердженою інформацією, коли вона стане доступною", - йдеться в опублікованій заяві.

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За даними телеканалу ABC 11, на місце прибули правоохоронці та медики. За попередніми даними, постраждала щонайменше одна людина. А зловмисника, який відкрив вогонь, розшукують.

Влада також просить батьків не їхати в школу, а чекати на них в місцевому торговому центрі.

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Автор: Денис Прядко