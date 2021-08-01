Блогер провів кілька днів у лікарні на апараті життєзабезпечення.

У Каліфорнії через кілька днів після стрілянини в кінотеатрі помер 19-річний блогер Ентоні Барахас. Хлопець отримав вогнепальне поранення під час нападу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію

Повідомляється, що в той день, коли невідомий відкрив вогонь, Барахас разом з 18-річною подругою Райлі Гудріч дивився фільм жахів в кінотеатрі Regal Edwards в місті Корона,

"Їм вистрілили у голову", – розповів представник поліції корони Тобіас Курубакаліс.

Читайте такожУ Торонто невідомі влаштували стрілянину на дитячому святі, троє дітей пораненіДівчина померла на місці події, а Барахаса госпіталізували в лікарню. Там хлопець провів кілька днів на апараті життєзабезпечення, але врятувати його не вдалося.

За підозрою у стрілянині правоохоронці заарештували 20-річного Джозеф Хіменеса. Його взяли під варту під заставу у два мільйони доларів.

У загиблого блогера Барахаса було майже 930 тисяч передплатників в TikTok.

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Автор: Катерина Шварц