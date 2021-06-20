Одна людина загинула, ще щонайменше одна - поранена.

В американському штаті Флорида водій на пікапі врізався у натовп на прайд-параді.

За словами правоохоронців, одна людина загинула, ще одна отримала поранення, пише Sun Sentinel.

Згідно з деякою інформацією, і водій, і жертви могли бути членами хору геїв Форт-Лодердейла, а аварія - нещасним випадком. При цьому мер Форт-Лодердейла назвав подію "терористичним нападом на ЛГБТК-спільноту".

Водія затримали. Судячи з відео, він був у футболці з логотипом хору.

До розслідування підключили ФБР. Парад скасували з поваги до жертв.

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Переклад: Катерина Комолова