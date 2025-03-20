Відомо, що американську сторону представлять "високопоставлені співробітники".

Найближчими днями у Саудівській Аравії відбудеться зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Участь у зустрічі вище керівництво країн не братиме.

Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Під час брифінгу її запитали про те, хто ж говоритиме з представниками РФ, на що вона відповіла, що це будуть "високопоставлені співробітники".

"Це все, що я можу сказати. Це буде не вище керівництво, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами. І, звичайно, важливий термін проведення. Це відбудеться найближчими днями", – заявила Брюс.

Відео дня

Вона також додала, що на її думку, результати "ми побачимо дуже скоро".

Зустріч США та РФ у Саудівській Аравії

23 березня має відбутися новий раунд переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії. Говоритимуть про війну, яку РФ веде проти України.

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що переговори будуть спрямовані на "розширення часткового перемир'я".

"Ми домовилися, що наші технічні команди зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", – сказав він.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк акцентував, що Україна участі в цих перемовинах брати не буде. За його словами, зустріч матиме двосторонній характер – між США та Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: