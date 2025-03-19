Під час перемовин обидві сторони будуть обговорювати часткове припинення вогню.

Радник з нацбезпеки США Майкл Волц підтвердив майбутні переговори з Росією в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Про це повідомляє The Guardian.

За словами політика, він домовився зі своїм російським колегою Юрієм Ушаковим про те, що обидві сторони проведуть перемовини в Ер-Ріяді, які будуть спрямовані на "розширення часткового перемир'я".

"Я говорив сьогодні з моїм російським колегою Юрієм Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні. Ми домовилися, що наші технічні команди зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", - зазначив він.

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Переговори Трампа і Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, 18 березня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Після таких переговорів у Білому домі зробили заяву, в якій йдеться про те, що рух до миру в Україні почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

"Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру і припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром. Вони також наголосили на необхідності поліпшення двосторонніх відносин між США і Росією. Кров і гроші, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів", - додали у заяві.

Водночас президент США прокоментував переговори з Путіним. За його словами, під час розмови лідери країн обговорювали "багато елементів договору про мир". Трамп також додав, що його телефонна розмова з російським диктатором "була дуже хорошою і продуктивною".

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