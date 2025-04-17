Це вже пʼятий такий інцидент у штаті Флорида від початку року.

У Сполучених Штатах Америки сталася масова стрілянина в Університеті Флориди. Поранення отримали щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє CNN. Підозрюваний у стрілянині вже перебуває під вартою. Зазначається, що він був поранений, але поки неясно, хто саме його підстрелив.

Правоохоронці повідомляють, що у затриманого був знайдений пістолет. Ще одну зброю було знайдено в студентській профспілці.

Відео дня

В університеті до завтрашнього дня скасовуються всі заняття та заходи.

Стрілянина в Університеті Флориди стала вже шостим таким інцидентом у штаті за поточний рік. Загалом протягом останніх п'яти років у Флориді сталося щонайменше 30 таких випадків.

Масова стрілянина: інші інциденти

У березні у США під час концерту американського репера Boosie Badazz сталася стрілянина. Повідомлялося про трьох поранених. Двоє були госпіталізовані. Водночас сам зловмисник втік з місця події.

У лютому масова стрілянина сталася в школі у шведському місті Еребру. Загинули багато людей. Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер назвав той інцидент найгіршим масовим розстрілом, який коли-небудь траплявся у Швеції.

Вас також можуть зацікавити новини: