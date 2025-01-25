Правоохоронці встановили особу зловмисника, його затримано.

У суботу, 25 січня 2025 року, в Черкасах сталася стрілянина. За попередніми даними, є травмовані.

Про це повідомляють у поліції Черкаської області. Зазначається, що інцидент стався поблизу парку, що на Проспекті Перемоги.

"Поруч парку, що на Проспекті Перемоги у Черкасах відбулася стріляна, попередньо є травмовані люди. Наразі на місці події працюють поліцейські та медики", – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили особу зловмисника. Його затримано.

Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації.

Інші інциденти в Україні

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