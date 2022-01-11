Запуск ракети КНДР не становив загрози ні для території США тож незрозуміло, що стало причиною застосування такої процедури.

На Західному узбережжі США ненадовго зупиняли злети і посадки літаків через попередження командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) про запуск Північною Кореєю ракети.

Утім, у NORAD заперечують, що випускали попередження про потенційну загрозу для США, повідомляє CNN.

За словами одного з посадовців, зупинка польотів не була загальнонаціональною, і, можливо, була зроблена регіональним органом управління повітряним рухом.

"Штаб-квартира NORAD не попереджала про потенційну загрозу для США", - повідомила головний речник NORAD капітан Памела Кунце.

За її словами, була дотримана звичайна послідовність після запуску: запуск ракети був виявлений, і було оцінено, що він не становить загрози для континентальної частини Сполучених Штатів.

Федеральне авіаційне управління США (FAA), відповідальне за управління повітряним рухом, і NORAD поки не відповіли на запити видання щодо ситуації.

Як зазначає CNN, у записах управління повітряним рухом LiveATC в аеропорту Бербанк у Каліфорнії детально описано, як диспетчер каже одному з літаків авіакомпанії Southwest: "Зараз земля зупиняє всі вильоти, усі аеропорти. Ми отримали повідомлення, що це до подальшого сповіщення".

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Інший запис частоти диспетчерської вежі в Хіллсборо, штат Орегон, зафіксував, як диспетчер каже пілоту літака Cessna приземлитися, говорячи: "Ми щойно отримали повідомлення, що нам потрібно зробити національну заборону на польоти".

Прес-секретар міжнародного аеропорту Сан-Дієго повідомив CNN, що аеропорт "отримав інструкцію з управління повітряним рухом, що була національна заборона на злети, але невдовзі [5-7 хвилин] нам повідомили, що її скасували".

Інші аеропорти західного узбережжя, з якими зв'язалося видання CNN, сказали, що не знали про наказ.

Запуск ракети КНДР не становив загрози ні для території США чи Південної Кореї, ні для військового персоналу, тож, зазначає CNN, незрозуміло, чому була застосована процедура заборони польотів в аеропортах.

Нагадаємо, востаннє наказ про "національну заборону на польоти" застосовувався після терактів 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, один - у Пентагон, ще один розбився в полі.

Загалом, заборона на злети може бути специфічною для аеропорту чи регіону та може застосовуватися у зв'язку з погодою, відключенням обладнання або надзвичайними подіями.

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