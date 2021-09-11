Руйнування веж-близнюків у Нью-Йорку / фото REUTERS

У США і в усьому світі в суботу, 11 вересня, згадують теракти, скоєні 20 років тому в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

США відзначають річницю терористичних атак 11 вересня 2001 року цілою низкою пам'ятних заходів.

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Центральний почався в Нью-Йорку о 8:46 за місцевим часом - рівно в ту хвилину, коли перший із захоплених терористами літаків врізався в один з хмарочосів Всесвітнього торгового центру (ВТЦ). На чотиригодинній церемонії на Ground Zero, колишньому місці зруйнованих веж-близнюків, зачитуються імена всіх 2753 жертв терактів.

На згадку про три місця нападу, падіння четвертого літака, а також про падіння двох веж ВТЦ оголошені шість хвилин мовчання.

Байден і його дружина Джилл сьогодні відвідають всі місця терактів 11 вересня. Після Нью-Йорка президентське подружжя вирушить до місця аварії одного з викрадених ісламістами літаків в Шанксвіллі (штат Пенсільванія), який розбився після того, як пасажири спробували повернути управління літаком. Там загинули сорок пасажирів і членів екіпажу, а також чотири терористи.

Останньою зупинкою президента стане Міністерство оборони США у Вашингтоні, в будівлю якого ісламісти направили четвертий викрадений літак - тут загинули 184 людини, більшість з них - співробітники американського військового відомства.

Теракти 11 вересня: день, що назавжди змінив світ

11 вересня 2001 року весь світ потрясла серія жахливих терактів на території США. Жертвами бойовиків стали майже три тисячі осіб, що є найбільш смертоносною атакою на території США.

Того дня терористи захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру з різницею в 17 хвилин.

Літаки врізалися у вежі-близнюки / фото УНІАН

Через деякий час вежі за лічені секунди повністю зруйнувалися.

Вежі-близнюки зруйнувалися / фото REUTERS

Ще один літак протаранив будівлю Пентагону неподалік від Вашингтона. Після атаки на Пентагон Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало всім комерційним рейсам негайно приземлятися в найближчому аеропорту.

Пасажири та екіпаж четвертого літака намагалися чинити опір і повернути собі контроль над літаком. Цей борт не досяг мети, впавши на поле в Пенсільванії.

Того ж дня ввечері Буш-молодший заявив, що в Білому домі впевнені, що за нападами на США стоїть лідер терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усама бен Ладен.

Сполучені Штати оголосили війну світовому тероризму, яка тривала 20 років. "Наша війна з тероризмом починається з "Аль-Каїди", але на ній не закінчується. Вона не закінчиться, поки всі міжнародні терористичні угруповання не будуть знайдені, зупинені й повалені", - заявив Буш, виступаючи перед Конгресом 20 вересня 2001 року, передає BBC.

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Автор: Катерина Гірник