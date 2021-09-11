У 20-ту річницю 11 вересня 2021 року президент США Джо Байден відвідає всі місця терактів.

У США і в усьому світі в суботу, 11 вересня, згадують теракти, скоєні 20 років тому в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

США відзначають річницю терористичних атак 11 вересня 2001 року цілою низкою пам'ятних заходів.

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Центральний почався в Нью-Йорку о 8:46 за місцевим часом - рівно в ту хвилину, коли перший із захоплених терористами літаків врізався в один з хмарочосів Всесвітнього торгового центру (ВТЦ). На чотиригодинній церемонії на Ground Zero, колишньому місці зруйнованих веж-близнюків, зачитуються імена всіх 2753 жертв терактів.

На згадку про три місця нападу, падіння четвертого літака, а також про падіння двох веж ВТЦ оголошені шість хвилин мовчання.

Байден і його дружина Джилл сьогодні відвідають всі місця терактів 11 вересня. Після Нью-Йорка президентське подружжя вирушить до місця аварії одного з викрадених ісламістами літаків в Шанксвіллі (штат Пенсільванія), який розбився після того, як пасажири спробували повернути управління літаком. Там загинули сорок пасажирів і членів екіпажу, а також чотири терористи.

Останньою зупинкою президента стане Міністерство оборони США у Вашингтоні, в будівлю якого ісламісти направили четвертий викрадений літак - тут загинули 184 людини, більшість з них - співробітники американського військового відомства.

Теракти 11 вересня: день, що назавжди змінив світ

11 вересня 2001 року весь світ потрясла серія жахливих терактів на території США. Жертвами бойовиків стали майже три тисячі осіб, що є найбільш смертоносною атакою на території США.

Того дня терористи захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру з різницею в 17 хвилин.

Через деякий час вежі за лічені секунди повністю зруйнувалися.

Ще один літак протаранив будівлю Пентагону неподалік від Вашингтона. Після атаки на Пентагон Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало всім комерційним рейсам негайно приземлятися в найближчому аеропорту.

Пасажири та екіпаж четвертого літака намагалися чинити опір і повернути собі контроль над літаком. Цей борт не досяг мети, впавши на поле в Пенсільванії.

Того ж дня ввечері Буш-молодший заявив, що в Білому домі впевнені, що за нападами на США стоїть лідер терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усама бен Ладен.

Сполучені Штати оголосили війну світовому тероризму, яка тривала 20 років. "Наша війна з тероризмом починається з "Аль-Каїди", але на ній не закінчується. Вона не закінчиться, поки всі міжнародні терористичні угруповання не будуть знайдені, зупинені й повалені", - заявив Буш, виступаючи перед Конгресом 20 вересня 2001 року, передає BBC.

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Автор: Катерина Гірник