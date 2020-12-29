Жінку знайшли мертвою під вікнами готелю.

В одному з карантинних готелів Таїланду наклала на себе руки 51-річна туристка з Південної Кореї.

Читайте такожВийшов на 8 секунд: на Тайвані чоловіка оштрафували на $3,5 тисячі за порушення карантинуПро це повідомляє The Bangkok Post.

Зазначається, що жінку, яка прилетіла до Бангкоку, поселили в готель, що входить в систему ASQ (альтернативний Державний карантин). Там вона здала тест на коронавірус, який виявився негативним, але все одно повинна була два тижні перебувати на самоізоляції.

Кілька днів по тому жінку знайшли мертвою під вікнами готелю.

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При огляді місця події співробітники поліції виявили у загиблої записку, в якій вона пояснювала, що на неї звалилося занадто багато особистих складнощів та вона виявилася неспроможною з ними впоратися.

Співробітники правоохоронних органів вважають, що кореянка звела рахунки з життям.

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Автор: УНІАН