ФБР під час обшуку резиденції екс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго вилучили документ, який описує військову оборону іноземного уряду, у тому числі і ядерний потенціал.
Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела.
Наразі невідомо, про який іноземний уряд йдеться, зокрема, дружній чи ворожий він до США.
Згідно з протоколами суду, у Трампа вилучили понад 11 000 державних документів і фотографій.
Деякі з цих документів докладно описують надсекретні операції США. Зазвичай їх охороняють настільки ретельно, що багато високопосадовців з сектору національної безпеки не знають про них. Надати дозвіл до документів можуть лише президент, деякі члени його кабінету або посадовці такого ж рівня.
Нагадаємо, агенти Федерального бюро розслідувань обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні. ЗМІ писали, що причиною обшуку були секретні документи, які Трамп забрав із собою з Білого дому після закінчення свого президентського терміну.
Сам Трамп пов'язав обшуки з його можливою участю у президентських виборах 2024 року. Свою першу президентську кампанію політик розпочав у червні 2015 року.