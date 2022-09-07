Загалом у нього вилучили понад 11 000 державних документів і фотографій.

ФБР під час обшуку резиденції екс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго вилучили документ, який описує військову оборону іноземного уряду, у тому числі і ядерний потенціал.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Наразі невідомо, про який іноземний уряд йдеться, зокрема, дружній чи ворожий він до США.

Відео дня

Згідно з протоколами суду, у Трампа вилучили понад 11 000 державних документів і фотографій.

Деякі з цих документів докладно описують надсекретні операції США. Зазвичай їх охороняють настільки ретельно, що багато високопосадовців з сектору національної безпеки не знають про них. Надати дозвіл до документів можуть лише президент, деякі члени його кабінету або посадовці такого ж рівня.

Нагадаємо, агенти Федерального бюро розслідувань обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні. ЗМІ писали, що причиною обшуку були секретні документи, які Трамп забрав із собою з Білого дому після закінчення свого президентського терміну.

Сам Трамп пов'язав обшуки з його можливою участю у президентських виборах 2024 року. Свою першу президентську кампанію політик розпочав у червні 2015 року.

Вас також можуть зацікавити новини: