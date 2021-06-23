Турецька прокуратура розпочала розслідування.

У Туреччині під час катання на водному мотоциклі загинув громадянин України.

Про це пише Hurriyet.

28-річний Віталій Галушко орендував гідроцикл неподалік 5-зіркового готелю у місті Кемер.

Близько 12:00 він зіткнувся з гідроциклом, який взяли в оренду 28-річний Олександр та 24-річна Юлія Харценко. Туристи впали у воду, їх доставили до берега рятувальники.

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Попри зусилля лікарів, його не вдалося врятувати. Тіло чоловіка доправили в морг Кемерської державної лікарні.

Наразі турецька прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.

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Автор: Людмила Жерновська