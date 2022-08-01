Санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує на неприйнятність поведінки Росії.

Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель назвав умови, за яких Європа може повернутися до діалогу з Росією.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Що стосується Європи, то ми все ще залишаємося відкритими до діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України", – йдеться в документі, в якому Боррель аналізує вплив санкцій ЄС на економіку Росії та її геополітичне положення.

Коментуючи залежність ЄС від російських енергоресурсів, він зауважив, що Європа виявила готовність діяти та ризикувати пропорційно масштабу виклику.

"Звичайно, ця детоксикація від російської енергетики не проходить безболісно для деяких країн чи певних секторів. І це гостро вплинуло на споживчі ціни. Однак роз’єднання незворотне. Такий підхід тим більше важливий і своєчасний, що він відповідає нашим кліматичним амбіціям. Громадська думка не сприйме ніякого розвороту навіть після закінчення війни", – вважає голова дипломатії ЄС.

Він зауважує, що санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує на неприйнятність поведінки Росії, і примусову, яка спрямована на припинення фінансування військової машини Кремля.

Як повідомляв УНІАН, в ЄС обіцяють притягнути до відповідальності винних у скоєнні теракту в Оленівці росіян.

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