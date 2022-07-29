На його думку, це призведе до "найбільшої рецесії у РФ... з часів розпаду Радянського Союзу"

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ВВП Росії скоротиться цього року на 10 відсотків.

Про це Боррель заявив в інтерв'ю DW.

Головний дипломат ЄС відкинув твердження про те, що російська економіка поки не сильно постраждала від західних санкцій, в той час як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. На його думку, більш важливим, ніж скорочення споживання російського газу, є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

"Російська військова машина потребує не тільки в грошах, але і в технологіях", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. "Подивіться на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни - ред.) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.

Як зазначив глава дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії... з часів розпаду Радянського Союзу". Дуже скоро президенту Росії Володимиру Путіну "доведеться вибирати між зброєю і маслом для народу", сказав Боррель.

Нагадаємо, також Боррель заявляв, що Україні потрібно більше зброї для захисту своєї свободи і незалежності, і вона його отримає.

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