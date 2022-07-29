Євросоюз засуджує найбільш суворим чином звірства, скоєні російськими збройними силами і їхніми спільниками.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обіцяє притягнути до відповідальності винних росіян у скоєнні воєнного злочину в Оленівці.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС на сайті Європейської служби зовнішніх зносин.

Боррель зазначив, що постійна незаконна і невиправдана агресивна війна Росії проти України і її народу приносить ще більші жахливі звірства з дня на день.

"Сьогодні в Оленівці, на сході України, як повідомляється, Росія вбила десятки українських військовополонених, у тому числі захисників металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, які здалися Росії, що було зафіксовано Міжнародним комітетом Червоного Хреста у травні, і які перебували під правовим захистом Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Докази у вигляді жахливих відеоматеріалів сьогодні були широко поширені прокремлівськими соціальними мережами, на яких російські солдати вчиняють жахливі звірства проти українських військовополонених", - наголосив Боррель.

У цьому зв'язку, Євросоюз засуджує найбільш суворим чином звірства, скоєні російськими збройними силами і їхніми спільниками.

Високий представник ЄС заявив, що ці нелюдські, варварські вчинки становлять серйозні порушення Женевських конвенцій і Додатковий Протокол до них та прирівнюються до воєнних злочинів.

"Винні у скоєнні воєнних злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядові посадовці і військові представники, будуть притягнуті до відповідальності. Європейський Союз активно підтримує усі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини і порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні під час російської агресії в Україні", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті обстрілу колонії в Оленівці Донецької області. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла. Російські ЗМІ написали, що виправну установу нібито обстріляли українські війська.

У Генштабі заявили, що підрозділи Збройних сил України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по Оленівці, обстріл виправної установи в цьому селищі здійснила армія РФ, щоб приховати тортури над в'язнями і розстріли.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 28 липня в окупованому смт Оленівка на території колишньої виправної колонії №120, яка використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано новозбудоване приміщення на території промзони, яке спеціально обладнали для тримання українських полонених, виведених з "Азовсталі".

За даними ГУР, було вбито близько 40 українців, кількість поранених уточнюється.

Воєнний злочин було скоєно найманцями зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

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