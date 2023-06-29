Густав Петро звинуватив Росію в порушеннях законів війни.

Влада Колумбії направить ноту протесту Російської Федерації. Рішення прийнято у зв'язку з ракетним ударом армії РФ по кафе у Краматорську Донецької області.

Президент країни Густав Петро звинуватив Москву в порушеннях законів війни, через що під час російського удару постраждали цивільні, в тому числі громадяни Колумбії.

"Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо повернення Серхіо, Гектора та Каталіни додому", - заявив Петр в Twitter.

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У свою чергу російське пропагандистське видання "РИА-Новости" пише, що в посольстві РФ в Боготі здивувалися "безрозсудною" поїздкою колумбійців в Краматорськ.

"На наш погляд, прифронтове місто, перетворене на оперативний військово-логістичний центр, - не найкраще місце для дегустації української кухні", - заявили в дипмісії у відповідь на ноту протесту від Колумбії.

Удар Росії по Краматорську - головні новини

27 червня 2023 року армія Росії вдарила ракетою "Іскандер" по багатолюдній піцерії в Краматорську Донецької області. Станом на 29 червня рятувальники завершили пошук жертв та постраждалих.

Всього загинули 12 людей, в тому числі три дитини; постраждали 60, в тому числі восьмимісячна дитина; врятувати з-під завалів вдалося 11 осіб. Також повідомлялося, що серед поранених є політик, журналіст та письменник з Колумбії.

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