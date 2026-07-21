Удар РФ по судну в Чорному морі: Індія викликала російського посла

В МЗС країни заявили, що такі напади підривають безпеку, захист та стабільність міжнародної морської торгівлі.

Індія викликала тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова до Міністерства закордонних справ та висловила "серйозне занепокоєння" після ракетного удару по чорноморському вантажному судну, яке виходило з українського порту.

Як йдеться у заяві МЗС Індії, в результаті атаки загинули четверо громадян країни, пише Reuters.

Зазначається, що Ладанова попросили передати серйозну стурбованість Індії та повідомили, що напади на комерційне судноплавство та спричинені ними втрати цивільного населення є "неприйнятними".

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"Такі напади підривають безпеку, захист та стабільність міжнародної морської торгівлі", – йдеться у заяві.

Водночас, Росія не відповіла на запит Reuters про коментар.

Удар по судну Golden Leo – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Росія здійснила обстріл трьома крилатими ракетами судна Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау з екіпажем з Індії та Сирії, в результаті чого загинули 10 людей, включаючи чотирьох індійців.

На борту торговельного судна під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту, перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії. Іноземне судно супроводжував лоцман філії "Дельта-лоцман" вказаного держпідприємства.

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег.

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