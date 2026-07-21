Серія Xiaomi 18 вийде раніше звичайного, але залишиться без топової моделі

Флагманську лінійку презентують на світовому ринку вже в грудні, а топовою моделлю стане Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi планує суттєво змінити графік випуску своїх флагманських смартфонів на світовий ринок. За даними інсайдерів, серія Xiaomi 18 дебютує за межами Китаю вже в грудні 2026 року – приблизно на два місяці раніше, ніж зазвичай.

Як повідомляє GSMArena, першим ринком для міжнародного запуску стане Індія. До нової лінійки увійдуть три моделі: Xiaomi 18, 18 Pro та 18 Pro Max. При цьому виробник, як стверджується, відмовився від випуску топової версії Xiaomi 18 Ultra.

Ранній запуск флагманської лінійки може стати частиною нової стратегії Xiaomi. Компанія прагне випустити флагмани до початку святкового сезону, щоб залучити більше покупців і випередити інші бренди на ринку.

Відео дня

Раніше в мережі з’явилася інформація про те, яким будет Xiaomi 18 Pro. Згідно з нею, новинка отримає одразу дві камери по 200 мегапікселів, топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 і збереже компактний дисплей з ультратонкими рамками.

Також на фото показали Xiaomi 18 у дизайні старих моделей iPhone Pro. У базовій моделі 2026 року буде схожий квадратний модуль тильної камери із заокругленими краями.

Наприкінці червня Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року. Redmi 17С має великий 120-герцовий дисплей, акумулятор на 5160 мА·год і 3,5-мм роз'єм для навушників.

Раніше оглядачі TechRadar оновили рейтинг найкращих смартфонів Xiaomi, вибравши найкращі моделі для різних сценаріїв використання – від мобільної фотографії до бюджетних пристроїв.

Вас також можуть зацікавити такі новини: