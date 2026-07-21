Британська авіакомпанія 'першою в Європі' створить парк електролітаків

Невеликі літаки заряджаються за 20-40 хвилин.

Компанія Loganair з 2029 року почне експлуатувати парк із щонайменше п’яти електричних літаків для перевезення пасажирів і вантажів, пише видання Independent.

Авіакомпанія домовилася про купівлю повністю електричних літаків Beta Alia CX300 з опціоном на придбання ще п’яти літаків у перший день авіасалону у Фарнборо, який триває з 20 по 24 липня. Таким чином, Loganair стане першою комерційною авіакомпанією в Європі, яка створить парк електричних літаків.

Електролітаки експлуатуватимуться на існуючих злітно-посадкових смугах і можуть заряджатися за 20–40 хвилин.

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"Це справді історичний момент для Loganair і для європейської авіації. Наша демонстраційна програма, проведена на початку цього року, довела, що електрична авіація – це вже не концепція майбутнього, а реальна комерційна можливість. Літаки продемонстрували потенціал скорочення експлуатаційних витрат до 80% при збереженні надійного регіонального авіасполучення, від якого залежать наші клієнти та місцеві громади", – зазначив генеральний директор Loganair Люк Фараджалла.

Під час випробувань електричного літака, що відбулися в березні 2026 року, компанії Loganair і Beta Technologies у партнерстві з Royal Mail здійснили низку рейсів по поштових маршрутах Шотландії. Є надія, що це відіграє важливу роль у наданні допомоги мешканцям більш ізольованих шотландських населених пунктів з недостатньо розвиненою інфраструктурою.

Літаки у світі – останні новини

Бразильська компанія Embraer представила нову версію надзвичайно успішного бізнес-джета Phenom 300, який уже майже 15 років залишається лідером продажів у своєму класі.

Крім того, французький авіавиробник Dassault Aviation успішно підняв у повітря свій новітній бізнес-джет Falcon 10X. Дебютний політ літака відбувся з аеропорту Бордо-Меріньяк, ознаменувавши початок льотних випробувань нової флагманської моделі.

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