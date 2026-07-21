Росіяни змінили тактику: у ВМС розповіли, як збивають дрони над Чорним морем

У порівнянні з минулим роком, тактика росіян змінилася. Але деякі нюанси залишились незмінними.

Російська окупаційна армія веде проти Одеси та Одеської області війну на винищення, водночас Сили оборони роблять все можливе, щоб захистити їх, але відбити всі засоби ураження неможливо.

Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. "Можна спостерігати війну на винищення. У цьому сенсі ми робимо все можливе... На жаль, не можна відбити 100% атак, але працюють всі, починаючи з Повітряних сил, закінчуючи сухопутними… Ми у морі відбиваємо ці атаки, і з повітря – морська авіація працює постійно", - деталізував він.

Плетенчук зауважив, що останнім часом до відбиття атак саме у морській акваторії все активніше залучається корабельно-катерний складу ВМС ЗСУ.

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"Останній місяць в Одесі це відчулося суттєво. Було чутно тривоги, не було чути дронів тому, що все, що заходило з морського напрямку, збивалося безпосередньо в морі. Так, звісно, коли кількість дронів стає критично більшою, такі атаки відбивати важче. Але ця робота триває 24 на 7, якби вона не здійснювалась, результати були значно гірші…", - підкреслив речник.

Плетенчук також зазначив, що у порівнянні з минулим роком, тактика ворога змінилася. Наразі противник залучив тактичну авіацію – пуски здійснюються, зокрема з повітряного простору над акваторією Азовського моря.

Як припустив речник, залучення цієї компоненти може свідчити, що "попередній набір інструментів" вичерпано. Водночас, за його словами, не змінюється вектор, з якого росіяни авдають ударів, - Крим, Азов.

"Взагалі, заходити дронами з морського напрямку – їх (росіян – УНІАН) улюблена справа. Вони думають, що так дрони збивати набагато складніше. Хоча це так і є - насправді, їх збивати набагато складніше", - підсумував військовий.

Війна в Україні: новини

Як писав УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, коли саме операція СБС ЗСУ "МоЛоЧКа", яка триває в Азовському морі, позначиться на окупованому півострові Крим, який росіяни перетворили на свій військовий хаб.

За словами військового, процеси, які відбуваються, зокрема ураження суден "тіньового флоту" - інерційні. На його думку, до кінця літа не варто очікувати відчутних результатів. Адже окупанти наповнювали відповідну інфраструктуру АРК тривалий час. Водночас, у будь-якому разі, відповідні операції необхідні.

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