Біля узбережжя Румунії атаковано корабель, який йшов до України: з'явилась реакція МЗС

Наразі зʼясовуються обставини інциденту.

Корабель під ліберійським прапором, який плив з Єгипту до України, був атакований біля узбережжя Румунії. Про це пише Reuters з посиланням на румунського президента Нікушора Дана.

"Минулої ночі корабель LPG Gas Lisbon під прапором Ліберії було атаковано за межами територіальних вод Румунії, приблизно за 20 морських миль (40 км) від узбережжя Румунії", – сказав він.

Дан додав, що троє членів екіпажу отримали поранення. Румунські рятувальники евакуювали екіпаж та направили буксир, аби переконатися, що корабель не дрейфує та не створює небезпеки для судноплавства.

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"Державні установи перебувають у стані готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність, пов’язані з цим серйозним інцидентом, найімовірніше, частиною незаконної війни агресії Російської Федерації проти України", – додав Дан.

Видання відзначило, що цьогоріч як українські, так і російські БПЛА неодноразово порушували повітряний простір та територіальні води Румунії. Однак РФ або заперечувала відповідальність за повідомлення про напади на Румунію, або стверджувала, що їх здійснила Україна.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що удар Росії по кораблю Gas Lisbon неподалік Румунії це продовження російського терору.

В Х він написав, що російська війна становить пряму загрозу свободі судноплавства, морській безпеці в Чорному морі та східному флангу НАТО:

"Навмисний напад на LPG-танкер Gas Lisbon, який прямував до України й був атакований поблизу узбережжя Румунії, є черговим прикладом російського терору".

Міністр зазначив, що внаслідок атаки поранені члени цивільного екіпажу, поставлено під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі.

Очільник МЗС подякував Румунії за швидку рятувальну операцію, солідарність з Україною та чітке розуміння того, що "безрозсудні дії Росії" загрожують безпеці всього Чорноморського регіону.

Він наголосив на необхідності поглиблення співпраці з Румунією та всіма партнерами для зміцнення безпеки Чорного моря.

"Реакція має відповідати масштабу загрози. Посилення санкцій. Збільшення тиску на Росію. Повна відповідальність за кожен акт агресії. Агресора необхідно змусити припинити війну", - підкреслив Сибіга.

Удари по кораблях у Чорному морі: важливі новини

Раніше у ВМС України повідомили, що РФ активізувала тиск на Одесу, атакуючи зокрема іноземні кораблях у портах. У службі зазначили, що метою Москви є посилення тиску на українських експорт.

Financial Times відзначає, що на тлі посилення російських ударів по портах, Україна вже стикається з труднощами в експорті. Відзначається, що атаки РФ вже скоротили складські потужності Одеси на третину.

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