Золотий запас тане: Росія розпродає резерви через дірку в бюджеті

Розпродаж золота став рекордним як мінімум за останні чверть століття.

Центробанк Росії шостий місяць поспіль розпродає золото з резервів, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який досяг майже 6 трильйонів рублів за півроку.

Як пише The Moscow Times, у червні золотий запас центробанку, п'ятий за розміром у світі, скоротився ще на 9,33 тонни, а з початку року "схуд" на 43,5 тонни.

Розпродаж став рекордним як мінімум за останні чверть століття – весь період, який охоплює статистика Всесвітньої ради із золота. За його даними, близьку за масштабами продаж дорогоцінного металу ЦБ РФ проводив лише одного разу – 2002 року. Тоді за 6-місячний період (з січня до червня) золотий запас Росії зменшився на 36,1 тонни.

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Навіть під час пандемії, коли влада продала активи із золотовалютних резервів (ЗВР) для підтримки рубля та бюджету, ЦБ реалізував у 6 разів менше золота – 7,6 тонни в період з липня-2020 по квітень-2021. Станом на 1 липня 2026 року золотий запас центробанку скоротився до 2,283 тисяч тонн – мінімуму з лютого 2020 року.

Від продажу золота ЦБ міг виручити близько 5,6 млрд дол. І ці гроші пішли на балансування бюджету, сказав аналітик Freedom Global Володимир Чернов. Так, з минулої осені регулятор проводить операції з дорогоцінним металом на внутрішньому ринку, віддзеркалюючи аналогічні угоди Мінфіну з коштами Фонду національного добробуту. Золото підходить для таких операцій, оскільки зберігається в Росії, залишається доступним для регулятора і за останні роки значно подорожчало.

Центробанк приступив до продажу золота, тому що не хоче "спалювати" всі резерви, що залишилися в юанях. Юані – остання доступна регулятору валюта для операцій на ринку та впливу на курс рубля, а скільки її залишилося у золотовалютних запасах достеменно невідомо: Центробанк РФ засекретив статистику структури резервів після того, як потрапив під санкції, а 300 млрд дол. його активів на Заході виявилися замороженими. За останніми доступними даними, регулятор мав близько 100 млрд дол. у китайських юанях, але з того часу ця сума могла скоротитися.

За словами Чернова, основну частину золота, ймовірно, було продано російським банкам через біржовий та позабіржовий ринок. Дані Мосбіржі підтверджують: обсяг операцій із золотом на майданчику цього року різко зріс. Лише у березні він досяг 42,6 тонни, з яких 14 тонн припало на угоди з постачанням металу.

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Дефіцит федерального бюджету Російської Федерації у 2026 році може перевищити офіційні плани на понад один трильйон рублів (12,85 млрд доларів). У 2025 році дефіцит бюджету Росії майже вп’ятеро перевищив офіційний показник, сягнувши 5,7 трлн рублів (74 млрд доларів), або 2,6 % ВВП. Це найвищий рівень з часів пандемії 2020 року.

Через війну економіка РФ, обсяг якої становить близько 3 трлн доларів, різко сповільнилася: приблизно до 1% зростання торік порівняно з 4,9% у 2024 році.

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