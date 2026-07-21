Президент Нікарагуа, який обіймає цю посаду вже 19 років, скасував вибори в країні

Даніель Ортега всіма силами намагається боротися з опозицією.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега, який обіймає цю посаду вже 19 років, оголосив, що в цій країні більше не проводитимуться вибори. Про це пише The Guardian.

"Тут більше не буде виборів, щоб вони (опозиційні партії – УНІАН) більше не змогли спробувати захопити владу", – сказав Ортега, виступаючи перед тисячами державних службовців, яких, за повідомленнями місцевих ЗМІ, змусили бути присутніми на офіційній церемонії з нагоди 47-ї річниці Сандіністської революції 1979 року.

Також президент Нікарагуа заявив, що співпрацюватиме з Конгресом для ухвалення нових законів, які мають "звести стіну" проти опозиції. Наступні вибори мали відбутися наступного року, але Ортега не уточнив, коли рішення про скасування виборів набере чинності.

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"Цим рішенням Ортега та Мурільо (перша леді Нікарагуа та віцепрезидент Росаріо Мурільо – УНІАН) остаточно закріпили перехід країни до повноцінної сімейної диктатури", – заявив у розмові з журналістами старший аналітик з питань Латинської Америки в неурядовій організації Armed Conflict Location and Event Data Тіціано Бреда.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа

Раніше Міністерство закордонних справ України засудило рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповані Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області російськими територіями. Також Україна розірвала дипломатичні відносини з цією республікою.

Крім того, у МЗС України додали, що підтримка збройної агресії Росії та спроба легітимізації силового захоплення частини території нашої країни свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з Москвою. Зазначається, що це спонукало Україну розірвати дипломатичні відносини з республікою.

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