У низці галузей більшає мігрантів: скільки заїхало та де працюють іноземці

Найбільше дозволів на працевлаштування іноземців видають у Києві.

Український ринок праці через війну втратив частину трудових мігрантів, проте в низці галузей їхня кількість почала зростати. Про це під час слухання у комітеті повідомила голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Приріст відбувається в переробній промисловості. Вдвічі зросла кількість іноземців, які працевлаштовані в переробній галузі. Збільшення відбулося в тимчасовому розміщенні і організації харчування. Це означає, що іноземці долучаються до евакуації наших громадян, до їх розміщення, до роботи з безхатченками, внутрішньо переміщеними особами. Тут їх стало більше", - сказала Третьякова.

Крім того, іноземні працівники стали частіше залучатися до сфери охорони здоровʼя та соціальної допомоги. Там зафіксували зростання приблизно на 10% порівняно з 2020 роком.

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Ще однією галуззю зі значним приростом стала сфера адміністративного та допоміжного обслуговування, де кількість працевлаштованих іноземців також збільшилася більш ніж удвічі. При цьому Третьякова зазначила, що загальна кількість іноземців, які працюють в українській економіці, після початку війни скоротилася майже вдвічі.

Скільки "заїхало" мігрантів в Україну

"У 2020 році Україна працевлаштувала 9880 іноземців. У 2024 році – 4 720. Ця цифра, щоправда, почала збільшуватися 2025 року", – зазначила Третьякова.

У свою чергу директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що до початку повномасштабної війни Україна щороку видавала значно більше дозволів на працевлаштування іноземців. У 2021 році було видано та продовжено 21 780 дозволів.

"Далі почалось повномасштабне вторгнення, було 6 200 дозволів. У 2023 році – 4 500, 2025 рік – 9 582 дозволи було видано і продовжено, з них видано 7 483", - зазначила Жовтяк.

Вона пояснила, що раніше найбільше працівників до України приїжджало з Туреччини. Також серед лідерів традиційно були громадяни Індії, Узбекистану, Азербайджану та Бангладеш. Однак у 2026 році ситуація змінилася.

"Перше півріччя 2026 року показує, що на першому місці зараз Індія – 1023 дозволи. Далі йде Туреччина 662 дозволи, Узбекистан, Азербайджан і Пакистан", - сказала Жовтяк.

Крім того, директорка Держслужби зайнятості розповіла, що найбільше дозволів традиційно видають у Києві (майже 40% від загальної кількості в Україні). Також серед лідерів - Київська, Львівська та Одеська області.

Водночас у прифронтових регіонах кількість таких дозволів залишається невеликою. Зокрема, у 2025 році в Дніпропетровській області видали 95 дозволів, у Харківській – 60, Донецькій – 11, Запорізькій – 8, а у Херсонській лише один дозвіл.

Робота в Україні - останні новини

20 липня стало відомо, що попри досить активний пошук українцями роботи, є вакансії, на які роботодавці не можуть знайти працівників. До таких вакансій належали, наприклад, помічник машиніста електропоїзда, поїзний електромеханік та моторист.

17 липня повідомлялося, що, за результатами дослідження "OLX Робота", у 2026 році 78% роботодавців повідомили, що відчувають нестачу працівників. Для порівняння, минулого року про кадрову кризу говорили 60% компаній.

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